Martha Herrera alerta sobre accidentes en vacaciones: PRONNIF Coahuila

Durante el periodo vacacional se incrementa el número de reportes ante la PRONNIF, por accidentes, omisiones de cuidado y menores vagando, por lo que la subprocuradora de la dependencia alertó a los padres de familia para extremar precauciones.

Martha Herrera Ramírez, señaló que históricamente en los periodos vacacionales aumenta el número de reportes ante la dependencia, sobre todo durante las vacaciones decembrinas por diversos factores.

Señaló que es importante no quitarles la vista de encima a los niños, que estén al cuidado de un adulto responsable y de confianza para evitar cualquier tipo de accidente o situación que los ponga en riesgo.

Mencionó que durante las fiestas decembrinas es fundamental actuar con responsabilidad, especialmente al momento de conducir, ante el aumento en la ingesta de alcohol, debido a las fiestas decembrinas. "Es recomendable moderar o evitar el consumo de alcohol si se viaja en familia, designar a un conductor responsable y prevenir cualquier situación que pueda derivar en accidente vial".

La funcionaria reiteró el llamado a no utilizar pirotecnia, y mucho menos permitir que los menores la manipulen, al recordar que su uso está prohibido en el estado y representa un alto riesgo para los menores.

Indicó que durante este periodo vacacional suelen presentarse reportes por accidentes en el hogar, menores que se quedan solos porque los padres salen a trabajar o descuidos que permiten que los niños salgan de casa sin supervisión.

Aunque no se cuenta con una cifra exacta del aumento en los reportes, Herrera Ramírez aseguró que diciembre es un mes de mayor actividad para la PRONNIF, por lo que indicó que la procuraduría se mantiene al pendiente para dar atención a los casos que se puedan presentar.