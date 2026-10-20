Héctor Garza recomienda a AHMSA presentar nueva propuesta de venta

El síndico del concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA) debe diseñar y presentar ante la jueza una nueva propuesta de venta sin esperar a que concluya el plazo de 90 días otorgado a Cargill y Afirme, advirtió el abogado Héctor Garza Martínez, tras señalar que la eventual conformación de un consorcio entre ambas acreedoras no está garantizada.

Garza Martínez aclaró que durante la audiencia del pasado 25 de septiembre las empresas financieras plantearon explorar un esquema conjunto, pero puntualizaron ante el juzgado que esto no representaba un hecho consumado. Pese a no haberse exhibido la garantía de seriedad, la jueza otorgó la prórroga sujeta a la entrega de informes quincenales de avance.

Sin embargo, el jurista remarcó que dicho periodo no es vinculante ni prohíbe al síndico estructurar un procedimiento especial de venta paralelo para continuar ofreciendo las instalaciones de AHMSA. Explicó que aguardar hasta mediados de enero para saber si el consorcio decide comprar o no implicaría perder un tiempo valioso que retrasaría aún más el proceso legal.

Sostuvo que las dinámicas del comercio internacional del acero y la geopolítica podrían motivar a otros inversionistas a manifestar interés por Altos Hornos de México, por lo que resulta indispensable mantener abiertas las opciones de comercialización.

Finalmente, advirtió sobre el riesgo de que las firmas pretendan adquirir la empresa a un precio menor mediante un trato directo, lo que perjudicaría a los acreedores comunes, por lo que insistió en la necesidad de que la sindicatura reactive activamente la promoción de la siderúrgica a través de un nuevo esquema formal.