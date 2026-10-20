Inundaciones en Nueva Rosita: Yolanda Guevara exige atención a calles en Progreso

NUEVA ROSITA, Coah.- Yolanda Guevara, habitante de la colonia Progreso, solicitó a las autoridades de la localidad mejorar las calles de dicho sector, puesto que es en temporada de lluvias cuando más se ven afectados sus hogares.

"Mis muebles siempre terminan entre el agua en mi domicilio debido al mal estado de la calle y la falta de infraestructura hidráulica", expresó durante la mañana de este martes.

Señaló que tiene 10 años viviendo en el sector y nunca se ha realizado algún tipo de obra en dicho lugar, por lo que el problema persiste cada año cuando se registran precipitaciones.

Explicó que el agua entra a las viviendas cuando llueve, situación que obliga a los vecinos a colocar barreras en cocheras y entradas para evitar que el fluido ingrese por mucho a sus hogares.

Ante esta situación, la principal solicitud de los habitantes es que las autoridades locales emparejen la calle, debido a que cuando llueve parece río el lugar, generando por ende la inundación que afecta directamente a las familias del sector.

Añadió que también se requiere la instalación de drenaje o de algún sistema que permita desviar el agua para evitar daños a las viviendas y garantizar la seguridad de los vecinos durante la temporada.

Finalmente, pidió la intervención del gobierno municipal para atender esta problemática que ya tiene varios años sin solución y que representa un riesgo para las familias que habitan en la colonia El Progreso.

Cabe señalar que fue esta mañana cuando el encargado del despacho del alcalde, Ulises Cárdenas Herrera, llegó al lugar e informó sobre acciones de drenaje que realizarán en ese lugar, aunado a la pavimentación.