Pedro Alvarado llama a la prevención: no dejar niños solos en vehículos en Monclova

Ante el incremento de las temperaturas en Monclova, alertaron a la población sobre el grave peligro que representa dejar a menores de edad dentro de vehículos, especialmente durante olas de calor.

El director de Protección Civil y Bomberos, Pedro Alvarado, señaló que este tema es motivo de preocupación, por lo que hizo un llamado a reforzar las medidas de prevención dentro del entorno familiar.

Entre las principales recomendaciones, destacó la importancia de establecer roles claros entre los integrantes de la familia para el cuidado de los menores, como definir quién será responsable de trasladarlos y confirmar que hayan llegado a su destino. Asimismo, subrayó la necesidad de mantener una comunicación constante para evitar descuidos.

El funcionario enfatizó que bajo ninguna circunstancia se debe dejar a niños solos dentro de un vehículo, ni siquiera por lapsos cortos, ni con el motor encendido, ya que las altas temperaturas pueden poner en riesgo su vida en cuestión de minutos.

También hizo hincapié en que, ante una situación de emergencia, se debe priorizar la vida del menor por encima de cualquier bien material. "Es importante actuar de inmediato, incluso si esto implica romper un vidrio para rescatar a un niño", advirtió.

En Castaños se registró un caso de este tipo ayer, y el año pasado se presentó un incidente, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la cultura de prevención entre la ciudadanía.