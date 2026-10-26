Transportistas se manifiestan en Monclova

Alrededor de 25 unidades de transporte de carga se sumaron este lunes al paro nacional de transportistas en la región Centro de Coahuila, con una manifestación pacífica a un costado de la carretera federal 57, en el límite de Monclova y Castaños, uno de los principales accesos a la ciudad.

Los transportistas colocaron mantas con exigencias de alto a los abusos, pero sin bloquear la circulación, con una protesta parcial, ya que otras unidades continuaron trabajando con normalidad en la región.

Gerardo Bortoni González, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), informó que inicialmente se concentraron entre 20 y 25 unidades en las instalaciones de la cámara, pero se podrían sumar otras unidades en caso de continuar con el paro.

En Saltillo, señaló, se reportaban aproximadamente 100 unidades en las inmediaciones de la Carbonera. El dirigente explicó que en el norte del país resulta más complicado paralizar por completo las operaciones debido a las características de las carreteras; sin embargo, en otras regiones del país sí se cerraron carreteras, casetas y puertos.

Indicó que la convocatoria nacional consiste en manifestarse pacíficamente y respaldar el movimiento mediante la suspensión de actividades, sin afectar directamente la circulación de los automovilistas. Respecto a las negociaciones con el Gobierno federal, Bortoni González dijo que hasta ese momento no tenía información sobre avances en el diálogo con las dirigencias encargadas de presentar las demandas del sector.

Dijo que la intención era mantener las unidades en el lugar durante la jornada y continuar con la protesta en espera de una respuesta de las autoridades federales. Sobre las posibles afectaciones económicas al comercio, a la industria y a la sociedad, el presidente de CANACAR reconoció que el movimiento representa un impacto, pero no se busca perjudicar a terceros; consideró insostenibles las condiciones que enfrenta el autotransporte.