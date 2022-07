Protestan contra dueño del Anexo

FRONTERA., COAH.-Familiares, madres y esposas de los seis hombres que fueron vinculados a proceso en el caso del homicidio que se suscitó al interior del anexo Escudo de Salvación de la colonia Occidental, se manifestaron en la plaza principal de este municipio, insistiendo en que ellos son inocentes y exigiendo que el propietario del lugar entregue a los verdaderos responsables.

"Nosotros ingresamos a nuestros hijos ahí por que buscábamos ayuda para que salieran de sus adicciones, pero nunca pensaos que eso se convertiría en un infierno, pues ahora están acusados por un crimen que estamos seguros ellos no cometieron".

Las mamás de quienes actualmente se encuentran en las instalaciones del Centro de Readaptación Social de la ciudad de Saltillo esperando la próxima audiencia comentaron que sí sus hijos nunca dijeron nada es porque estaban amenazados, pues tenían que guardar confidencialidad de todo lo que sucedía al interior del centro.

Fue la esposa de uno de los denominados "padrinos" quien aseguró que su esposo hoy en día está vinculado a proceso siendo inocente, debido a que cuando su esposo Dagoberto "N" entregó el turno, Jesús Alfredo Salayandía estaba vivo y al retomar el turno por la mañana este ya había fallecido, razón por la que él mismo llamó a las autoridades e incluso esperó a que estas llegaran para darles la información concerniente, sin tratar de huir en ningún momento.

"No es posible que se tenga encerrados a inocentes, nosotras vamos a movilizarnos, incluso queremos que este caso llegue al presidente de la república y al gobernador, no nos vamos a quedar calladas porque si bien nuestros hijos estaban ahí porque tienen una adicción, no son asesinos como se quiere hacer creer a las autoridades".