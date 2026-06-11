Accidente en Sabinas: Luis Eduardo N pierde la vida tras 13 días en coma

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera Lic. Diego Garduño Guzmán, confirmó el fallecimiento de Luis Eduardo N, de 52 años, quien permaneció varios días en agonía luego de sufrir un accidente durante sus labores rutinarias.

El trabajador cayó de su propia altura aparatosamente y sufrió un traumatismo craneoencefálico que lo dejó en coma durante cerca de 13 días.

De acuerdo con los reportes oficiales, el ciudadano fue ingresado en su momento a la Clínica 24 del IMSS en Nueva Rosita, donde permaneció hospitalizado bajo atención médica especializada, pero pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida días después.

Autoridades ministeriales precisaron que se descartó una muerte violenta, aunque se abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente. La indagatoria busca determinar si existieron omisiones o factores externos que derivaran en el fatal desenlace.

La Fiscalía aseguró que se dará seguimiento puntual a las diligencias para garantizar transparencia en el procedimiento.

Con este hecho, se pone de relieve la importancia de reforzar las medidas de seguridad laboral en la región, donde los accidentes de trabajo continúan siendo una preocupación constante para las autoridades y la sociedad, expresó el delegado.