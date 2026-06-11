Endurecen proceso a fugitivos

SABINAS, COAH.- Por el delito de robo especialmente agravado fueron procesados Pedro N. y Miguel N., quienes fueron reaprehendidos tras escapar de la acción de la justicia durante la tarde del pasado miércoles.

De acuerdo con el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, la situación jurídica de ambos se complicó desde el momento en que emprendieron la fuga, justo cuando eran trasladados al Juzgado Penal para ser presentados ante un órgano jurisdiccional.

Como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva, en tanto se resuelve su proceso. La reaprehensión de los acusados refuerza la postura de la autoridad sobre la gravedad del delito y la evasión de la justicia, factores que endurecen las condiciones legales en su contra.

Estas personas son procesadas por los robos que perpetraron uno de ellos con violencia y otro más a un comercio.