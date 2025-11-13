Padres de familia protestan por falta de maestra en primaria: Monclova

La falta de una maestra titular en el grupo de tercer grado de la Escuela Primaria José Ramón Guevara Cisneros, turno vespertino, generó inconformidad entre madres y padres de familia, quienes este jueves realizaron una manifestación en el acceso principal del plantel para exigir estabilidad académica para sus hijos.

La movilización comenzó alrededor de las 3:00 de la tarde, cuando un grupo de padres bloqueó momentáneamente la entrada para visibilizar la problemática que arrastran desde el ciclo escolar pasado. Aunque el cierre fue breve, la acción obligó al personal directivo a dialogar con los inconformes, quienes finalmente permitieron el acceso de los alumnos pero mantuvieron su exigencia de una solución definitiva.

Una madre de familia, explicó que la situación no es nueva. Comentó que el grupo sufrió constantes cambios de maestros suplentes desde segundo grado, luego de que la docente titular saliera por motivos de salud. "Los niños ya vienen arrastrando atrasos. Ahora en tercero estamos igual. Queremos una maestra fija que dé seguimiento a su aprendizaje. No pueden seguir así, sin certeza", señaló.

Actualmente, la directora del plantel ha asumido la atención del grupo de tercero, pero los padres consideran que esta medida es temporal y no garantiza continuidad pedagógica. Por ello, pidieron a la Secretaría de Educación que, si la docente asignada no puede reincorporarse, se nombre a una maestra definitiva para el resto del ciclo.

Durante la protesta también surgieron posturas distintas entre los propios padres. Mientras un sector presionaba para mantener el bloqueo como forma de protesta, otros desaprobaron cerrar la escuela o impedir la entrada de los niños. "No apoyo el cierre. La maestra está incapacitada, no es algo que ella haya provocado, y los niños sí han tenido clases. La directora está atendiendo el grupo. Lo importante es que no falten".

La comunidad escolar informó que seguirá a la espera de una respuesta formal por parte de las autoridades estatales. En caso de no obtenerla, los padres que encabezaron la manifestación advirtieron que podrían retomar acciones de presión, incluso con un bloqueo total del plantel. Mientras tanto, continúan pidiendo que se garantice la estabilidad docente para evitar más retrasos en el desarrollo académico del grupo.