Carlos Villarreal informa sobre avances en el CEIS y la Policía Municipal

El alcalde Carlos Villarreal informó que el Centro Integral de Seguridad (CEIS) registra avances en las pruebas de operatividad tecnológica y sistemas eléctricos, etapa que permitirá concretar la reestructuración de las bases de las distintas corporaciones de seguridad.

Explicó que actualmente se realizan pruebas en los sistemas de conexión y funcionamiento eléctrico, con el objetivo de garantizar que el complejo opere de manera adecuada antes de su entrada en funcionamiento.

El edil señaló que, de manera paralela, el Gobierno Municipal ejecutará la remodelación integral de las instalaciones de la Policía Municipal mediante una inversión de 30 millones de pesos en dos etapas: 20 millones de pesos durante este año y 10 millones el próximo.

Indicó que el propósito es fortalecer la infraestructura de la corporación para brindar mejores condiciones de trabajo a los elementos y ampliar la capacidad de atención a la ciudadanía.

Carlos Villarreal afirmó que el fortalecimiento institucional también contempla incrementar el número de policías, patrullas y uniformes, además de mejorar los ingresos y las prestaciones del personal. "Un policía que le vaya bien en su familia significa que va a dar un mejor servicio", expresó.

Asimismo, reiteró que la administración mantiene una política de cero tolerancia ante conductas indebidas dentro de la corporación e hizo un llamado a la ciudadanía para presentar los reportes correspondientes cuando detecte alguna irregularidad.

Precisó que las denuncias son analizadas por el Comité de Honor y Justicia, instancia encargada de emitir un veredicto conforme a las acusaciones, mientras que aquellos casos que constituyan un delito son turnados a las autoridades competentes.

El alcalde subrayó que, así como existe corresponsabilidad del Gobierno para fortalecer a la corporación, también debe existir un compromiso de los elementos policiales para brindar un servicio profesional y responder a la confianza de la ciudadanía.