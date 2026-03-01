Conflicto por espacio en la pulga de Lechería termina en agresión

Un conflicto por la asignación de un espacio en la pulga de la Lechería, ubicada en la colonia Hipódromo, escaló este sábado hasta una agresión física y verbal, luego de que el esposo de una comerciante presuntamente arremetiera contra una coordinadora de la CTM que intervenía en defensa de una adulta mayor.

De acuerdo con testimonios de comerciantes y un video de unos segundos, el altercado ocurrió cuando la señora Juanita —quien es adulta mayor y cuenta con más de 50 años trabajando en ese punto— intentaba reinstalarse en el lugar que históricamente ha ocupado.

Comerciantes señalaron que la señora Juanita no es una persona conflictiva y que es reconocida como pionera en la pulga. Semanas atrás, debido a problemas de salud, su espacio fue prestado de manera temporal a la señora Ludí. Sin embargo, el préstamo derivó en desacuerdos cuando esta última buscó permanecer de manera definitiva en el sitio.

Según la versión de los locatarios, previamente ya se habían sostenido reuniones para atender la situación. Este sábado, cuando la adulta mayor intentó colocarse nuevamente, surgió la confrontación.

En el video se observa el momento en que el esposo de la señora Ludí encara y agrede a una coordinadora de la CTM, quien intervenía para respaldar a la señora Juanita. Testigos afirman que también hubo empujones y expresiones verbales altisonantes durante el altercado.

Tras los hechos, se informó que autoridades municipales intervinieron en el conflicto y designaron formalmente el espacio a la señora Juanita, reconociendo su antigüedad y trayectoria en la pulga.

Comerciantes consultados señalaron que más allá de las diferencias, lo que se busca es que en la pulga prevalezcan los acuerdos internos, el respeto y el diálogo, evitando confrontaciones que afecten la convivencia y el trabajo de quienes dependen de ese espacio para su sustento.

Hasta el momento no se ha informado si habrá alguna sanción por la agresión registrada; sin embargo, los locatarios insistieron en que el llamado es a mantener la calma y resolver cualquier inconformidad por las vías correspondientes.