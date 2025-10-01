Botón de Pánico 'Punto Violeta' Activa Rápida Respuesta en Monclova

A pocos días de haberse instalado, el botón de pánico conocido como "Punto Violeta" ya cumplió con su propósito al brindar auxilio en un caso de emergencia médica.

Héctor Garza, director del C2, informó que el dispositivo fue utilizado el pasado lunes cuando una persona se desmayó, logrando que en minutos recibiera atención médica y fuera trasladada al hospital del DIF.

Garza explicó que el esposo de la mujer afectada acudió a presionar el botón, lo que activó la alerta inmediata y permitió que un elemento acudiera de forma rápida y efectiva.

"Ha sido el único caso atendido hasta ahora, pero demuestra la correcta función del sistema, pues en cuestión de minutos se brindó la atención necesaria", señaló.

El primer "Punto Violeta" se instaló hace dos semanas en el exterior del DIF, seguido de otro en la Plaza Juárez. Además, una torre de videovigilancia rehabilitada fue ubicada en Avenida San José con Avenida Las Torres, y una nueva fue instalada el miércoles pasado en el cruce de Ejército Mexicano, justo donde se encuentra el avión militar. Con esto, Monclova cuenta actualmente con dos puntos fijos y dos móviles.

El director del C2 destacó que, al ser un sistema novedoso en la ciudad, se están impartiendo pláticas a comerciantes y transeúntes en las zonas donde se ubican los dispositivos, con el fin de que conozcan su funcionamiento y sepan cómo actuar en caso de emergencia.

En cuanto al fortalecimiento de la seguridad, Garza señaló que a la fecha ya se han instalado 70 cámaras en distintos puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo bulevar Harold R. Pape, calles Matamoros, Ecuador, De la Fuente, Venustiano Carranza, Monterrey, Benito Juárez y Ejército Mexicano. Próximamente se ampliará la cobertura hacia Las Granjas y el monumento a Harold R. Pape.

"El sistema va avanzando poco a poco, con tecnología que también permite el reconocimiento facial al momento de activar el botón de pánico, lo que refuerza la capacidad de respuesta", puntualizó.