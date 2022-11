"Que investiguen a Rosa y al Cacho"

FRONTERA., COAH.-Isabel Soto Velázquez, madre de Perla "N" la mujer que se encuentra bajo proceso penal por presuntamente violentar físicamente a sus dos pequeñas hija de 7 y 1 año y medio de edad, solicitó que se investigue también a la pareja que vivía con su hija, asegurando que ellos pudieron tener que ver en las lesiones que su nieta presentaba.

La abuela de las menores mencionó que en casa de su hija Perla vivía una mujer de nombre Rosa Linda con su pareja a quien le apodan "El cacho" quienes presuntamente nunca le avisaron que s hija se encontraba golpeado a sus hijas, esto aún y cuando contaban con su teléfono para avisarle de cualquier situación de riesgo para las menores.-

Soto Velázquez dijo que está consciente de que su hija Perla está en una situación vulnerable por la pobreza en la que vive y porque consume drogas, sin embargo dijo que su hija al momento de que Rosa salió con la niña más pequeña en brazos ya golpeada, no se encontraba en el jacal, por lo que tanto ella como su esposo podrían tener que ver en las lesiones que la pequeña presentaba.

"A mí me llamó una vecina para decirme que la bebé se había caído de la cama y que estaba golpeada y cuando pregunté que donde estaba mi hija me dijeron que apenas iba bajando para su vivienda, por lo que yo creo que no solo ella fue la culpable de los golpes que la niña presentaba, ya que más personas vivían en su casa".

La señora Isabel, dijo que ahora que su hija fue vinculada a proceso por el delito de violencia intrafamiliar, buscará que la Procuraduría de los Niños, Niñas y Familia le entreguen la custodia de su nieta de 7 años, ya recalcó que a la bebé de 1 año y medio no tiene tiempo de cuidarla, pues ella trabaja y la PRONNIF le pide que esté al cuidado de las menores las 24 horas del día.

1 / 2 Doña Isabel dijo que está de acuerdo con que Perla lleve su responsabilidad, por lo que buscará la custodia de su nieta de 7 años. 2 / 2 ❮❯

Mencionó que la abuela paterna de las menores buscará que le entreguen la custodia de la niña más pequeña luego de que esta se recupere, sin embargo será difícil que le acepten esta petición, toda vez que la menor no está registrada con los apellidos de su papá.

"Si perla es culpable que pague lo que les provocó a las niñas, yo estoy segura de que mi nieta la más grande no estaba golpeada solo la bebé, pero mi hija tendrá que llevar su responsabilidad de este caso, pero sí pido que se investigue a la pareja que vivía con ella porque también pudieron tener algo que ver".