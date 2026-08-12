IMSS e Issste enfrentan reclamos por servicio

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila ha recibido 10 quejas contra el IMSS e Issste en lo que va del año, principalmente por tardanza en el servicio, escasez de medicamentos y dilación en trámites administrativos.

Luis Ángel Sanmiguel, cuarto visitador de la CDHEC, informó que las inconformidades corresponden a instituciones federales, por lo que son remitidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, instancia responsable de darles trámite y seguimiento.

Explicó que la Comisión Estatal sí está facultada para recibir las quejas, orientar a los ciudadanos y, cuando es necesario, brindar un acompañamiento o canalizarlos ante las autoridades correspondientes. "Normalmente lo que ellos aducen son la tardanza en el servicio o también una escasez de medicamentos", señaló Sanmiguel, quien agregó que algunos ciudadanos también han reportado retrasos en trámites administrativos, como pensiones.

El funcionario indicó que, aunque las quejas contra el IMSS y el Issste deben ser atendidas por la Comisión Nacional debido a su carácter federal, la Comisión Estatal mantiene una vinculación con trabajadores sociales y los directivos de ambas instituciones para realizar gestiones dentro de sus atribuciones. "Nosotros también tenemos este compromiso con la ciudadanía, no quedamos nada más en el hecho de decir ´no nos toca y la remito´, sino que tratamos de tener una vinculación y un acompañamiento con las personas".

Añadió que, cuando una situación rebasa las facultades del organismo estatal, la queja es remitida a la instancia competente, mientras se le brinda al ciudadano la orientación y el apoyo que estén dentro de las posibilidades de la Comisión.