Encuesta de Alcaldes SRC: Carlos Villarreal Pérez Líder en Aprobación Ciudadana

El presidente municipal de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, fue reconocido como el mejor alcalde de Coahuila de acuerdo con los resultados del Ranking de Alcaldes elaborado por la encuestadora Statistical Research Corporation (SRC), correspondientes al mes de agosto de 2025.

El estudio señala que Villarreal obtuvo una aprobación ciudadana del 55.8%, lo que lo colocó en el primer lugar estatal.

En la segunda posición se ubicó el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, con 54.3%; en tercer lugar Tomás Gutiérrez, de Ramos Arizpe, con 53.7%; y en cuarto sitio Jacobo Rodríguez, de Piedras Negras, con 52.2%.

Metodología del estudio

SRC, reconocida como una de las casas encuestadoras con mayor precisión en México, detalló que el objetivo de la evaluación es medir el nivel de aprobación de los alcaldes en distintos municipios.

Población objetivo: Ciudadanos mayores de 18 años, con nivel socioeconómico indistinto y acceso a línea telefónica.

Muestra: 1,000 entrevistas por municipio.

Método: Muestreo aleatorio simple, con llamadas telefónicas automatizadas (SNS).

Fecha de levantamiento: Dos días previos a la publicación del estudio.

Confiabilidad: 95% con un margen de error de ±3.8%.

La encuestadora precisó que los resultados reflejan la percepción de la ciudadanía sobre la gestión de sus alcaldes y pueden reproducirse siempre que se cite debidamente la fuente, excepto en periodos de veda electoral.

Con este resultado, Carlos Villarreal Pérez se consolida como el alcalde con mayor respaldo ciudadano en Coahuila, destacando la administración municipal de Monclova en comparación con las principales ciudades del estado.