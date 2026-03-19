Concluyen las precampañas en Coahuila: Raúl Martínez Lucio informa

Este 20 de marzo concluye oficialmente el periodo de precampañas en el proceso electoral en curso, etapa en la que los partidos políticos llevaron a cabo sus mecanismos internos para la selección de candidatos.

El consejero presidente del Comité Distrital 05 del Instituto Electoral de Coahuila, Raúl Martínez Lucio, informó que el desarrollo de esta fase transcurrió sin mayores incidentes, registrándose únicamente una queja formal. Precisó que dicha denuncia fue interpuesta a nivel estado por el Partido Acción Nacional en contra de Morena, por presuntas irregularidades durante las actividades de precampaña y el uso indebido de la figura de la Presidenta de la República. "La única queja que hemos tenido ha sido por parte del PAN, la cual ya se hizo pública por algunas presuntas irregularidades en las que Morena estaba incurriendo. Es la única que el instituto ha recibido; fuera de eso no hubo más".

Ante el cierre del periodo de precampañas, ahora cada partido político deberá definir y dar a conocer a sus candidatos de manera oficial, de acuerdo al proceso de selección que hayan elegido. En cuanto al calendario electoral, indicó que el registro de candidaturas se realizará del 25 al 29 de abril, periodo en el que los aspirantes deberán formalizar su participación ante la autoridad electoral. Durante el tiempo previo a esta etapa, el Instituto Electoral de Coahuila continuará con labores de organización, incluyendo el registro de observadores electorales y la promoción de programas de participación ciudadana. Entre estas acciones destacan iniciativas como el taller "Mi primer voto" y el programa "Vota, cumple y gana", con el que se busca involucrar también al sector comercial en el fortalecimiento de la cultura democrática.