Queja por actos anticipados de campaña en Monclova

Tras dar inicio el periodo de campañas, el Comité Distrital del IEC en Monclova recibió la primera queja en contra de uno de los candidatos por actos anticipados, que será evaluada en la ciudad de Saltillo. Lo anterior lo señaló el consejero presidente del Comité Distrital 05, Raúl Martínez Lucio, quien informó que el pasado martes se recibió la queja, justo el día en que dieron inicio las campañas electorales, sin dar a conocer el partido que la presentó.

Informó que la queja fue canalizada a oficinas centrales del organismo electoral en Saltillo, donde se determinará el procedimiento a seguir y las posibles responsabilidades. "Hicimos la recepción de una queja, hicimos el procedimiento correspondiente que consta de recibir la documentación, subirla al sistema y oficinas centrales se encargan de dirigirla a la dirección correspondiente".

Aunque indicó que el recurso está relacionado con supuestos actos anticipados de campaña, se negó a revelar el nombre del partido político o candidatura involucrada, al precisar que el caso aún se encuentra en análisis. Martínez Lucio detalló que el Comité Distrital únicamente actúa como receptor y enlace de las denuncias ya sean ciudadanas o partidistas, mientras que la investigación y resolución corresponde al órgano central del IEC.

Explicó que será la autoridad electoral estatal la encargada de revisar el contenido de la queja, así como las circunstancias y tiempos en que presuntamente ocurrieron los hechos denunciados. Incluso, comentó que aunque las actividades se hayan realizado minutos antes del inicio formal de campañas, podría configurarse una falta electoral dependiendo de los elementos integrados en el expediente.