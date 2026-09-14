Reabren Escuela Leona Vicario en Coahuila tras inconformidad de madres

Luego de una semana de permanecer cerrada por la inconformidad de madres de familia, la Escuela Leona Vicario, ubicada en la colonia José de las Fuentes, reabrió sus puertas y los alumnos regresaron a las aulas.

La movilización de las madres de familia tuvo como principal demanda la salida del director del plantel, Roberto Gómez, ante diversos señalamientos relacionados con su desempeño al frente de la institución.

De manera presunta, la maestra Yahaira Enríquez, perteneciente a la zona escolar, quedó a cargo de la dirección durante un año, mientras la Secretaría de Educación Pública continúa con el proceso legal relacionado con los señalamientos realizados contra el director.

Al acudir al plantel, Yahaira Enríquez evitó proporcionar información sobre las acciones que se seguirán durante este periodo y señaló que se encontraba en reunión.

Pese a ello, las madres de familia manifestaron sentirse más tranquilas con la reapertura de la escuela y confiaron en que sus demandas sean atendidas por las autoridades educativas.

Entre las principales inconformidades se encuentra la falta de información financiera que, según las madres de familia, existió durante la administración del director.

A este señalamiento se suma lo que las madres describen como malos tratos hacia algunas de ellas por parte del mentor.

Las inconformes esperan que el proceso que mantiene la Secretaría de Educación Pública permita esclarecer los señalamientos y definir las acciones correspondientes.

Mientras tanto, con el regreso de los alumnos a las aulas, las madres de familia mantienen la expectativa de que la situación del plantel avance hacia una solución y que sus peticiones sean atendidas por las autoridades educativas.