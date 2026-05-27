Reactivan proceso judicial contra Luis Zamudio Miechielsen: AHMSA no se ve afectada

La reactivación del proceso judicial contra el exdirector de Altos Hornos de México, Luis Zamudio Miechielsen, no afectará la venta de la empresa, así lo aseguraron trabajadores de la empresa, quienes además pidieron que se castigue a todos los responsables de presuntos actos de corrupción y saqueo dentro de la acerera.

Julián Torres, presidente del Grupo de Defensa de los Trabajadores de AHMSA, afirmó que las investigaciones deben continuar contra cualquier persona involucrada en la extracción irregular de materiales, maquinaria o equipo de la empresa. "No afecta para nada (que se reactive el proceso) y qué bueno, todo el que haya robado o sustraído equipos de Altos Hornos que no son de él debe ser castigado y se deben investigar todos los robos".

Señaló que desde hace varios años los trabajadores han solicitado al Gobierno Federal y a las autoridades correspondientes investigar las irregularidades ocurridas al interior de la siderúrgica durante el periodo de crisis financiera. Indicó que, aunque desconoce si existen más exdirectivos involucrados en posibles actos ilícitos, las extracciones de materiales y de maquinaria, terminan afectando el valor de la empresa en medio del proceso de venta.

Sobre el caso relacionado con la desaparición de lingotes de estaño, aclaró que el material presuntamente pertenecía a Afirme y no directamente a AHMSA, razón por la cual la empresa afectada promovió la denuncia correspondiente.