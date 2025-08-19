Gobernador destaca avances en liquidación de AHMSA

El gobernador Manolo Jiménez insistió en la necesidad de acelerar el proceso de liquidación de Altos Hornos de México, paso que calificó como clave para reactivar la economía de la región.

En conferencia, el mandatario reconoció que la resolución de este asunto no depende únicamente del ámbito local o estatal, sino que requiere coordinación con autoridades nacionales. Señaló que recientes encuentros con el secretario de Hacienda han mostrado avances significativos en la gestión de la liquidación. "Es momento de que este proceso se agilice y deje de generar incertidumbre", aseguró.

Jiménez destacó que una vez concluido, se dará entrada a una nueva empresa que asumirá compromisos pendientes, incluyendo el pago a trabajadores y la estabilidad laboral. Este movimiento, dijo, permitirá reiniciar de manera gradual la operación de las plantas y fomentar la recuperación de empleos en la región.

El gobernador enfatizó que la reactivación será progresiva, pero con resultados tangibles en la economía local. Reiteró que la colaboración entre gobierno, empresarios y obreros es indispensable para garantizar que Monclova recupere confianza y estabilidad.

"Estamos en un punto crítico. Si se concreta pronto la liquidación, podremos iniciar la reactivación y dar tranquilidad a miles de familias que dependen de AHMSA", concluyó Jiménez, subrayando la importancia de avanzar sin demoras.