Reajuste de trabajadores en Ternium Monclova por baja en producción

Monclova, Coah.– Más de 60 trabajadores fueron reajustados de la galvanizadora de Ternium en Monclova, donde hasta hace unas semanas laboraban cerca de 140 empleados. La medida forma parte de un proceso interno de reducción que la empresa estaría aplicando ante la baja en la producción y la incertidumbre generada por los recientes aranceles al acero.

A quienes permanecen en la planta se les ha ofrecido la posibilidad de trasladarse a Nuevo León, donde Ternium les brinda hospedaje y alimentación mientras se estabiliza la situación. Sin embargo, después de ese periodo los gastos de renta y comida correrán por cuenta del trabajador, lo que ha generado inconformidad entre el personal.

De acuerdo con testimonios de empleados, quienes no aceptan el traslado están siendo reubicados en áreas con mayor carga de trabajo o tareas más pesadas, lo que algunos interpretan como una forma de presión para que renuncien por su cuenta.

Aunque la empresa no ha hecho un anuncio oficial, dentro de la planta se comenta que si el panorama no mejora hacia principios del próximo año, la galvanizadora podría cerrar definitivamente sus operaciones en Monclova.

El cierre representaría un golpe más para el empleo industrial en la región, que ya resiente los efectos de la desaceleración en el sector del acero.