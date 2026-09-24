Reapertura de AHMSA en Monclova: impacto en la economía local

La eventual venta y reapertura de Altos Hornos de México comenzaría a generar actividad económica en la región desde las primeras labores de mantenimiento, reconstrucción y la proveeduría, aun cuando el reinicio de operaciones de la acerera sea gradual.

Armando de la Garza, empresario del sector turístico y promotor, señaló que la llegada de empresas y proveedores encargados de restablecer, dar mantenimiento y reconstruir las instalaciones de la empresa acerera tendría efecto multiplicador inmediato en la economía local.

Explicó que la reactivación de los complejos industriales no beneficiaría únicamente a la industria pesada, sino que impactaría a distintos sectores de la cadena productiva y de servicios.

Entre las áreas que tendrán una demanda directa está la mano de obra especializada y general para labores de rescate técnico, limpieza y modernización de infraestructura, así como proveedores de materiales.

También se prevé un incremento en la actividad de hoteles y restaurantes por la llegada de personal técnico, ingenieros y directivos, además de un mayor flujo de circulante para el comercio establecido, el transporte y otros prestadores de servicios.

Ante este escenario, de la Garza llamó a los trabajadores y extrabajadores de AHMSA a mantenerse atentos a los procesos de contratación y a los anuncios relacionados con la probable reapertura de la planta.

La eventual reactivación de AHMSA está vinculada al proceso de venta de la unidad productiva, la segunda subasta está prevista para este viernes, en donde se mantiene la expectativa y se espera conocer el resultado del proceso.