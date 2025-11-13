Carlos Villarreal Pérez arranca obra de recarpeteo en calle San Miguel de Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez dio inicio a la obra de recarpeteo de la calle San Miguel, en la Zona Centro, en el tramo comprendido entre De la Fuente y Ocampo, donde se aplicará una inversión de $1,591,238.64 para rehabilitar más de 330 metros lineales.

La obra quedará concluida en un plazo de tres días, beneficiando de manera directa a vecinos y automovilistas que diariamente transitan por esta vialidad.

El proyecto forma parte de las obras sociales impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas en Monclova, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias en distintos sectores de la ciudad.

El alcalde destacó que, gracias a la coordinación con el Gobierno del Estado, ha sido posible avanzar en acciones que elevan la seguridad y movilidad urbana. "Estamos haciendo una suma de esfuerzos; esta semana hemos trabajado a la par con las obras sociales del gobernador y continuamos con la entrega de obras del plan de inversión Prendamos Monclova. Ese es el trabajo diario de gestión que realizamos para fortalecer cada sector y atraer más recursos estatales y federales que beneficien a las familias", señaló Villarreal Pérez.

Asimismo, subrayó la importancia de continuar con una gestión constante para asegurar más apoyos y proyectos para Monclova, recordando el reciente respaldo del cabildo para avanzar en nuevas iniciativas de infraestructura.

Durante el arranque de obra, Azalea Martínez Rodríguez, en representación de los vecinos, agradeció la rehabilitación de la calle, señalando que llevaban años solicitándola. Recordó que la última vez que hubo una intervención en esa vialidad fue cuando era niña, lo que hace que esta mejora represente la realización de un sueño largamente esperado por la comunidad.