Carlos Villarreal Pérez arranca obra de recarpeteo en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez dio el banderazo de inicio a la obra de recarpeteo de la calle Fundición, en la colonia Colinas de Santiago, como parte del mejoramiento de vialidades en la ciudad.

Durante el arranque, el director de Obras Públicas, Juan de Dios Valenciana, destacó que se trata de un proyecto que responde a una visión de trabajo equitativa en todos los sectores. "Es una visión pareja, en cada colonia y barrio estamos presentes; este proyecto es del alcalde Carlos Villarreal Pérez", expresó al detallar los alcances de la obra.

Los trabajos contemplan 635 metros cuadrados de fresado de pavimento, la aplicación de 4,635 litros de emulsiones asfálticas, la colocación de 231 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente y 9,030 metros de pintura en cordones, acciones que permitirán mejorar la movilidad y seguridad en la zona.

A nombre de los vecinos, Yadira Elizabeth Rodríguez López agradeció a las autoridades municipales por la obra, al señalar que contribuirá a elevar la calidad de vida y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por esta vialidad.

En su mensaje, el alcalde subrayó que esta obra es resultado del trabajo en equipo y anunció que durante todo el año se mantendrá la coordinación con Simas para la rehabilitación de líneas de agua y drenaje, con el propósito de generar confianza ciudadana y seguir mejorando las condiciones de vida de las familias monclovenses.