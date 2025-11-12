Carlos Villarreal Pérez inicia obras de recarpeteo en Héroes del 47

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la entrega y arranque de obras de recarpeteo en la colonia Héroes del 47, donde se aplicará una inversión superior a los 2.5 millones de pesos como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova.

Acompañado por vecinos del sector y funcionarios municipales, el edil destacó que estas acciones responden al compromiso de mejorar la infraestructura vial y la calidad de vida de las familias monclovenses.

Durante el evento, la señora María del Refugio Aguayo, vecina del sector, agradeció en nombre de los habitantes por atender una petición que por años había sido solicitada.

"Estamos muy contentos porque ahora nuestras calles tendrán un mejor acceso y se ve el trabajo que se está haciendo en las colonias", expresó.

Por su parte, el regidor de Obras Públicas, Roberto Plata, detalló que las acciones incluyen la pavimentación de la calle Purísima y el arranque de recarpeteo en la calle España, vialidades que presentaban deterioro y eran de las más demandadas por los vecinos.

"Es una obra muy sentida, por años los vecinos la habían solicitado, y hoy gracias a la administración del alcalde Carlos Villarreal se hace realidad", puntualizó el regidor.

Estas obras se suman a las acciones de infraestructura que el Gobierno Municipal realiza en distintos sectores de Monclova, reafirmando el compromiso de seguir transformando la ciudad con calles seguras y funcionales.