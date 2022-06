Rechaza Repuve al 25% de autos

De un 20 a un 25 por ciento de los vehículos que acuden al módulo del REPUVE para su proceso de regularización son rechazados por presentar títulos falsificados o ser vehículos "no elegibles", por lo que a una semana de iniciar con el proceso a la región Centro, se ha regularizado menos de 100 unidades.

Alejandro Pérez Fernández, Coordinador Regional del REPUVE señaló que en cuanto al proceso ya redujeron los tiempos, por lo que el trámite se realiza en promedio en un lapso de 15 minutos.

Sin embargo continúan agendando 20 unidades por día, pero se prevé que en un lapso de dos semanas se incremente el número de citas y de esta manera atender un mayor número de unidades.

Durante la primera semana que se llevó a cabo el proceso en la región Centro, el número de unidades fue menor de lo esperado, ya que se registraron un promedio de 80 unidades con corte al pasado lunes.

Señaló que por día se regresan de 4 a 5 vehículos de los 20 que son citados, al no contar con la documentación que se requiere, principalmente presentan títulos falsos, además de aparecer en el sistema como vehículo "no elegible".

"Esos vehículos ingresan al país con un pedimento fronterizo o ingresaron al país como turista y no regresaron y por esa situación no son elegibles, en cuanto a los títulos falsos, son muchos los que se hemos detectado con documentos que son hechos al vapor, pero que no tienen ninguna validez".

Mencionó que también se presentaron casos de vehículos que ya contaban con registro en el REPUVE, esto al haber realizado algún proceso de manera irregular en otro estado, por lo que ya no pueden realizar su regularización.