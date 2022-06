Reclutan por WhatsApp sexoservicio

SALTILLO, COAH.- A través de mensajes de WhatsApp y mensajes de texto, personas no identificadas han comenzado a acosar a mujeres con el ofrecimiento de un supuesto empleo en el que ofrecen diferentes pagos que van desde los 500 pesos y hasta los 5 mil 580 pesos diarios. Los números telefónicos corresponden a ladas del sur del país y señalan que son reclutadores que buscan a mujeres para un empleo, sin especificar en el primer mensaje de qué se trata el trabajo, una vez que las interesadas responden, se les explica que es para prostituirse.

El pago que ofrecen por medios de los mensajes es de 500 pesos, mil 800 pesos, 2 mil pesos y hasta 5 mil pesos diarios, una vez que se les responde por medio del WhatsApp, los sujetos con fotografía de perfiles falsos comienzan a entablar una conversación con las mujeres y es ahí cuando les dicen que es para que se prostituyan.

Cuando se les comienza a cuestionar sobre ellos o cómo fue que consiguieron el número telefónico, activan el bloqueo de mensajes y llamadas; sin embargo, de acuerdo a las autoridades, esta es una captación en redes sociales a través de perfiles falsos y bots para atraer mujeres.

Al ser una situación que no pasa de mensajes, las acosadas no realizan una denuncia a la policía cibernética, pues basta precisamente con bloquear y no contestar los mensajes; sin embargo, la Policía Cibernética de Coahuila alerta a las mujeres para que no caigan en el engaño de estos supuestos empleos que han comenzado a ofertarse por las redes sociales.

Cabe señalar que la dependencia había advertido también sobre fraudes que se hacen de manera similar para hackear los equipos: "Algunas personas se han hecho pasar por empresas en reclutamiento, como Amazon, y envían los mensajes e texto donde les dicen que fueron seleccionados para un trabajo en línea, luego mandan un enlace para que se comuniquen con ellos y todo es falso", indicaron las autoridades.

Lo que buscan es robar información personal cuando las víctimas abran los links de remitentes y con ello, pueden ingresar para hackear el celular o la computadora y poder robar la identidad, información personal y financiera.