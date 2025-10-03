Reconocimientos y desarrollo regional en evento del Tecnológico Múzquiz en Coahuila

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con entusiasmo y orgullo, directivos, docentes y estudiantes del Tecnológico Nacional de México (Campus Múzquiz) conmemoraron el Décimo Sexto Aniversario de la institución, reafirmando su compromiso con la formación académica y el desarrollo regional.

El evento se llevó a cabo en la explanada del plantel, donde se vivió un ambiente festivo y de reconocimiento al esfuerzo colectivo que ha consolidado al TecNM como un referente educativo en la Región Carbonífera.

El acto fue encabezado por el director del plantel, maestro Santos Eduardo de la Garza García, acompañado por la subdirectora, Licenciada Fabiola Elguezabal, asistiendo como invitada especial, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

Como representante del Gobernador del Estado, Ingeniero Manolo Jiménez Salinas, asistió el subsecretario de gobierno en la Carbonífera, Francisco Tobías Hernández, quien destacó la importancia del Tecnológico en la transformación social y económica de la zona.

Durante la ceremonia, se entregaron reconocimientos a docentes por su destacada trayectoria de 10 y 15 años de servicio, en un gesto que valoró su dedicación y compromiso con la educación superior.

Asimismo, se hizo entrega de material deportivo a los estudiantes, fortaleciendo el impulso a las actividades físicas y recreativas como parte integral de su formación.

Entre otros invitados especiales se contó con la presencia del doctor Luis Carlos Longares Vidal, en representación del licenciado Saúl Morón Martínez, subsecretario de educación del Estado de Coahuila, reafirmando el respaldo institucional al crecimiento del plantel.

En su mensaje, el maestro Santos Eduardo de la Garza García agradeció el apoyo del Gobierno del Estado y subrayó que el Tecnológico Superior de Múzquiz nació con el firme propósito de transformar vidas a través de la educación.

Hoy, dijo, se consolida como un pilar en la formación de profesionistas comprometidos con el desarrollo de la región y del país, proyectando un futuro prometedor para las nuevas generaciones.