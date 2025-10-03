Clínica 24 del IMSS en Nueva Rosita mejora servicios médicos

NUEVA ROSITA, COAH.- La Clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esta localidad celebró la remodelación y ampliación de su Unidad de Hemodiálisis, un avance significativo en la atención médica especializada para pacientes con enfermedades renales.

Este proyecto responde a la creciente demanda de servicios en la Región Carbonífera y busca ofrecer una atención más segura, digna y eficiente a los derechohabientes.

La renovación incluyó una transformación completa del área física, incorporando pisos y paredes con materiales antibacterianos que cumplen con los más altos estándares de higiene hospitalaria.

Además, se instalaron nuevas máquinas de hemodiálisis que permitirán aumentar la capacidad de atención, así como vestidores exclusivos para pacientes y personal médico, garantizando privacidad y comodidad durante los tratamientos.

Con esta ampliación, la unidad podrá atender a 31 pacientes en turnos diurnos, nocturnos y de urgencia, lo que representa una mejora sustancial en la cobertura y disponibilidad del servicio.

La flexibilidad de horarios permitirá que más personas accedan al tratamiento sin demoras, especialmente aquellos que requieren atención inmediata.

Este espacio, es único en la Región Carbonífera, lo que lo convierte en un referente para otras unidades médicas del estado.

La inversión en infraestructura y tecnología reafirma el compromiso del instituto con la salud pública y la calidad en el servicio.

Pacientes y familiares expresaron su agradecimiento por las mejoras, señalando que la nueva unidad representa esperanza y tranquilidad para quienes enfrentan enfermedades crónicas.

Con esta remodelación, la Clínica 24 que dirige el doctor Gonzalo Martínez de León, se posiciona como un pilar en la atención renal especializada en Coahuila.