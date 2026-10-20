Ervey Valenzuela denuncia recorte salarial a trabajadores

Un recorte o despojo de alrededor de 40 mil pesos por cada uno de los 14 mil trabajadores es lo que pretende aplicar la sindicatura del concurso mercantil al omitir el pago de 18 a 20 meses de salarios acumulados, denunció el dirigente del grupo en resistencia de la Puerta Tres, Ervey Valenzuela de la Torre.

El líder obrero señaló que existe un profundo malestar entre la plantilla laboral al descubrir que las filas y el registro de la deuda se cerraron desde el 31 de mayo de 2025. Con esta maniobra legal, las autoridades del concurso pretenden desconocer casi dos años de sueldos retenidos, lo que, en un cálculo con salario mínimo, representa un descuento indebido de 40 mil pesos por obrero.

Valenzuela de la Torre afirmó que no regalarán un solo centavo de lo que por ley les corresponde y emplazó a la sindicatura y al abogado Roberto Acosta para que entreguen una respuesta convincente a más tardar este jueves, advirtiendo que, de lo contrario, tomarán nuevas medidas de presión.

Asimismo, acusó directamente a la representación del Sindicato Democrático, al síndico y a la jueza de actuar en contubernio y beneficiarse económicamente del conflicto mientras se perjudica de manera directa a la clase trabajadora.

El contingente de la Puerta Tres reiteró que se mantendrá en pie de lucha para defender los derechos de las 14 mil familias afectadas y evitar que se concrete la afectación económica planteada bajo la figura de quiebra.