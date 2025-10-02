CTM Monclova enfrenta pérdida de entre mil y mil 200 empleos por impacto arancelario

La CTM Monclova cerrará el año con la pérdida de entre mil y mil 200 fuentes de empleo en las diferentes empresas con las que mantiene relación contractual, ante el impacto que se mantiene en las empresas por el tema arancelario, con la mayor afectación en Greenbrier en la que han salido cerca de 800 trabajadores.

Jorge Carlos Mata López, representante del organismo sindical, señaló que las empresas continúan en un proceso de ajustes, ante el panorama que se mantiene por el tema de las exportaciones.

Mencionó que las empresas han realizado ajustes con la finalidad de mantener su plantilla laboral, ajustes de horarios, incluso de tiempo de trabajo, que no son considerados paros técnicos.

Sin embargo, algunas empresas se han visto obligadas a realizar ajustes en sus niveles de producción y plantillas laborales, incluso algunas continúan en este proceso, tal es el caso de Gunderson, en el que esta semana se prevé la salida de 40 trabajadores más.

El representante sindical informó que en lo que va del año se han dado de baja a cerca de 800 trabajadores de esta empresa, en donde esperan que ya sea la última etapa de recortes en esta empresa.

Recordó que el mercado de la industria de carros de ferrocarril es un tema cíclico, por lo que dijo espera que ya estén en la última etapa de la recesión y para finales de enero inicio de febrero inicie la recuperación.

Señaló que se tiene información con respecto a algunos movimientos a nivel internacional, que permitirá la reactivación de mercados, pero dijo que no se tiene información oficial por lo que en este momento "nada es seguro".