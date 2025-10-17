Afectado agradece a comandante por recuperación de celular en Monclova

Monclova, Coah.— La confianza en la Policía Municipal de Monclova se fortaleció luego de que elementos de Seguridad Pública lograran recuperar un teléfono celular que había sido robado días atrás a un trabajador de una compañía de internet mientras realizaba su labor en la colonia Obrera Sur.

El robo ocurrió el pasado martes por la tarde, cuando el afectado de nombre Moisés se encontraba prestando un servicio en la Secundaria 6. Gracias al trabajo de investigación y seguimiento por parte de los agentes municipales, el aparato fue localizado y entregado a su legítimo dueño.

A través de su cuenta de Facebook, el ciudadano manifestó su agradecimiento y reconocimiento al comandante Alfredo Rico, conocido como "El Tayson", por la efectividad y compromiso mostrados en la recuperación del dispositivo.

"Estoy muy agradecido y quiero darle el reconocimiento al comandante Alfredo Rico ´El Tayson´, responsable de turno de la Policía Municipal de Monclova, quien junto a sus elementos recuperaron el teléfono celular que me robaron el pasado martes por la tarde mientras yo hacía mi trabajo en un domicilio de la colonia Obrera. Podemos confiar en la Policía Municipal de Monclova", expresó el afectado.

El caso, aunque sencillo, refleja la importancia de la pronta respuesta y el compromiso de los cuerpos de seguridad con la ciudadanía, reafirmando la confianza en las autoridades locales para mantener el orden y proteger el patrimonio de los monclovenses.