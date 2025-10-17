Federico Quintanilla destaca éxito del programa Mercadito Mejora en Coahuila

NUEVA ROSITA, COAH.- El programa 'Mercadito Mejora' ha logrado beneficiar a más de 25 mil personas en el estado de Coahuila, mediante jornadas realizadas en todos los municipios de la entidad.

Esta iniciativa busca acercar productos de calidad a bajo costo a las comunidades, contribuyendo al bienestar económico de las familias. Así lo dio a conocer Federico Quintanilla Riojas, coordinador regional del programa MEJORA.

Quintanilla destacó que este logro ha sido posible gracias al respaldo del gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, y del coordinador general del programa, Gabriel Elizondo Pérez.

En ese sentido, subrayó que el Mercadito número 300 se llevó a cabo de manera simultánea en todos los municipios, marcando un precedente en la cobertura estatal de esta estrategia social.

El funcionario explicó que el conteo de beneficiarios se realiza mediante el registro de asistentes a cada jornada, lo que permite tener un control preciso del impacto del programa.

"Nos esperan en todas las comunidades, vamos a llegar con muchos beneficios", afirmó, reiterando el compromiso de seguir extendiendo esta iniciativa a cada rincón del estado.

De cara al próximo año, se prevé ampliar la oferta de productos disponibles en los mercaditos, por lo que se hace un llamado al comercio local para que se sume a estas jornadas, ofreciendo sus productos a precios accesibles.

Esta colaboración fortalecerá la economía regional y permitirá diversificar aún más los artículos disponibles para las familias.

Finalmente, Quintanilla Riojas señaló que las madres de familia han sido las más entusiastas con el programa, al encontrar productos de buena calidad a precios bajos.

Anunció que el próximo mercadito se realizará en los municipios de Múzquiz y Sabinas, continuando con el compromiso de llevar apoyo directo a las comunidades coahuilenses.