Telebachillerato Comunitario Falcón estrena instalaciones propias en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El Telebachillerato Comunitario Falcón establecido en el municipio de San Juan de Sabinas finalmente contará con instalaciones propias. Esto lo dio a conocer la licenciada Zuhaily Paredes Villarreal, directora de la institución, destacando que dicho avance representa un logro significativo para la comunidad educativa local.

Paredes Villarreal agradeció el respaldo del alcalde Oscar Ríos Ramírez, quien ha brindado total apoyo para concretar este proyecto. Hasta ahora, la institución ha operado en la Casa de la Cultura de esta ciudad, donde actualmente atienden a 15 alumnos del primer semestre. Con las nuevas instalaciones, se espera un incremento en la matrícula y mejores condiciones para el aprendizaje.

La directora explicó que el COBAC ofrece atención a entre 300 y 400 estudiantes en sus distintas sedes distribuidas por la región. Contar con un espacio propio en San Juan de Sabinas permitirá ampliar la cobertura y mejorar la calidad educativa.

El acceso a aulas, salones y espacios adecuados será clave para el desarrollo académico de los jóvenes, comentó al momento de ofertar preparatoria en 3 años, vinculación con prestigiosas universidades, formación continua para el trabajo y oportunidades de crecimiento.

El nuevo plantel estará ubicado en un edificio en el sector conocido como Mina Siete. Actualmente se realizan labores de limpieza y adecuación del lugar, con el objetivo de ofrecer un entorno digno y funcional para los estudiantes. Se espera que en fechas próximas se concrete la mudanza y el inicio de actividades en el nuevo espacio.

Este avance representa una oportunidad para fortalecer la educación media superior en el municipio, brindando a los jóvenes mejores herramientas para su formación.

Autoridades locales y educativas coinciden en que este tipo de proyectos son fundamentales para construir un futuro más prometedor para las nuevas generaciones.