Avanzan Obras de Recarpeteo en Múzquiz, Coahuila

MÚZQUIZ, COAH. – "Seguimos avanzando con el recarpeteo en todo el municipio", señaló la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, al informar sobre la conclusión de los trabajos en la calle Flores Magón y el Bulevar Melchor Múzquiz de la localidad de Minas de Barroterán, obras que fueron iniciadas hace una semana y que ya se encuentran terminadas, próximas a ser entregadas a los habitantes.

Asimismo, en la Villa de las Esperanzas se iniciaron los trabajos de raspado del Bulevar Cuauhtémoc y la calle Francisco I. Madero, como parte del proceso previo al recarpeteo que se concluirá en los próximos días. De igual forma, en el Bulevar Melchor Múzquiz, en la cabecera municipal, se continúa con los avances de obra.

Estas acciones forman parte del Programa de Obras Sociales "Mejora" del Gobierno del Estado de Coahuila, impulsado por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, en coordinación con el Gobierno Municipal de Múzquiz, reafirmando el compromiso de seguir mejorando la infraestructura vial en beneficio de todas y todos los muzquenses.