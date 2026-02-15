Monclova avanza: Carlos Villarreal supervisa infraestructura urbana

En coordinación el gobernador Manolo Jiménez, el alcalde supervisa y entrega obras para mejorar la imagen urbana

Monclova continúa avanzando con obras que fortalecen su infraestructura urbana, resultado del trabajo coordinado entre el alcalde Carlos Villarreal y el gobernador Manolo Jiménez Salinas. Durante la semana se realizaron entregas y supervisiones en distintos sectores del municipio, reafirmando el compromiso de atender las necesidades prioritarias de las familias.

Acciones de la autoridad

En este marco, el alcalde acompañó al mandatario estatal en la entrega de obras del Programa de Obras Sociales 2025, mediante el cual se invierten más de 83 millones de pesos en pavimentación y recarpeteo de diversas calles en Monclova, fortaleciendo la movilidad y la infraestructura urbana en distintas colonias.

Además, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

· Entrega de pavimentación en la calle Del Campanario, en la colonia Campanario, en el tramo comprendido entre las calles Apóstol Pedro y Apóstol Santiago Mayor.

· Supervisión de recarpeteo en la calle España, en la colonia Héroes del 47.

· Supervisión de recarpeteo en la calle 12, en la colonia Otilio Montaño, en el tramo comprendido entre el bulevar Sidermex y Villa Olímpica.

· Supervisión de construcción de las nuevas instalaciones del Jardín de Niños María de Jesús Ceniceros Martínez.

· Supervisión de construcción de explanada, bodega ataúd y oficinas en Capilla Las Torres.

Impacto en la comunidad

El alcalde Carlos Villarreal destacó que el trabajo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez es fundamental para seguir impulsando proyectos estratégicos que atiendan las principales demandas ciudadanas. "Seguimos recorriendo las colonias, supervisando avances y entregando resultados que impactan directamente en la calidad de vida de nuestra gente", señaló.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de seguir trabajando en equipo con el Gobierno del Estado, fortaleciendo la coordinación con el Gobierno del Estado para impulsar más obras, más inversión y mayores oportunidades para todas las familias de Monclova, consolidando un desarrollo ordenado y con visión de futuro.