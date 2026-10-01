Jorge Mtanous anticipa recuperación económica en Monclova

El sector industrial prevé una recuperación para el último trimestre del año, respaldada por nuevas contrataciones y planes de producción en empresas de la región, así como un buen inicio del año, indicó el presidente de Canacintra.

Jorge Mtanous Falco señaló que al cierre del año existe una recuperación económica y en materia de empleo en la región, donde las empresas están incrementando poco a poco los niveles de producción.

Esto se refleja en la contratación que realizan algunas empresas, como el caso de Maxion y Equimin, que se preparan para cumplir con los pedidos que han recibido y que prevén que continúen.

"Si vamos creciendo, aunque sea paso a paso como lo hemos llevado este año, pues yo creo que nos espera un buen 2027", afirmó.

Mencionó que el comportamiento positivo de empleo puede comprobarse en las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyos registros, dijo, reflejan los avances registrados durante el año.

"Lo que yo pueda decirte lo podría tomar alguien como mentiras o como fantasías, pero los números no mienten, hay que checar cuántos empleos se han generado en lo que va del año con los números del IMSS y son positivos".

Recordó que a principios de año se había planteado que la recuperación de empleos sería paulatina y que las nuevas plazas comenzarían a cubrirse conforme avanzara la actividad económica.

Para el dirigente empresarial, el comportamiento de las contrataciones es un reflejo de la actividad que registra la industria y las condiciones que existen para mantener la operación de las empresas.

También destacó la seguridad como un factor que contribuye a generar confianza entre los empresarios y trabajadores extranjeros que radican o laboran en Monclova.

"Yo veo a los coreanos que andan en la calle caminando y cualquiera los puede ver, a los extranjeros que andan aquí en Monclova en la noche, en las taquerías te los encuentras y eso habla de que tenemos seguridad y que somos una ciudad y un estado tranquilo", indicó.