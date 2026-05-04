PEMEX reduce el precio del diésel en México: ahorro para consumidores

A partir de este lunes, comenzó a reflejarse una disminución en el precio del diésel, como parte del acuerdo establecido con la Presidencia de la República, llegando hasta los 27.23 pesos el litro, lo que representa una disminución cercana a los 3 pesos respecto a semanas anteriores.

Tal y como se había acordado, partir de esta semana comenzó una reducción en el precio del diésel, como parte del acuerdo que establecieron gasolineros con la presidenta de la República con el fin de evitar un alza en el precio de los productos.

Es por eso que a partir de este lunes algunas estaciones reflejaron precios que iban desde 28.30 a 27.50 pesos el litro, lo que representa un ahorro de hasta 3 pesos en relación a lo que se veía la semana pasada.

Empresario gasolineros indicaron que esto se logró gracias a la reducción del precio del combustible por parte de PEMEX, que se redujo en 90 centavos por litro, lo que permite disminuir los costos.

"Si a nosotros nos dan el combustible a un menor precio, nosotros podemos trasladar el beneficio directamente al consumidor, que es lo que estamos haciendo".

Mencionó que como empresarios mantienen un margen de utilidad de 1.30 y 1.40 pesos por litro, lo cual es limitado ante los gastos de operación que tienen como renta, energía eléctrica e impuestos.

Reconocieron que aún hay estaciones con precios por arriba de los 28 pesos, debido a que comercializan combustible previo, pero conforme se renueven los suministros el ajuste se generalizará.

"Van a ir bajando poco a poco; conforme llegue el nuevo diésel se va a reflejar en todas las estaciones", explicaron.