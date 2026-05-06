Múzquiz: Simulacro de sismo evacuó a más de 650 estudiantes

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El ingeniero Víctor Guajardo Loo, director de Protección Civil Municipal en Múzquiz, informó que el simulacro realizado en la Escuela Secundaria "Profesor Agustín Terrazas Menchaca" bajo la hipótesis de sismo tuvo una duración de evacuación de 3 minutos con 28 segundos.

El ejercicio preventivo, formó parte de las acciones que se realizan a nivel nacional, destacando el entrevistado que, dichas acciones se efectuaron sin contratiempo y conforme a los protocolos establecidos.

El objetivo fue medir los tiempos de respuesta y reforzar la cultura de la Protección Civil entre la comunidad estudiantil, personal docente y administrativo.

Fueron evacuados más de 650 estudiantes del plantel, así como personal administrativo y docente, argumentando que, todo transcurrió de manera ordenada.

Los brigadistas internos, previamente capacitados, guiaron también a los alumnos hacia los puntos de reunión seguros ubicados en las canchas del plantel.

Por lo que respecta al desplazamiento de unidades de emergencia desde la base hacia la institución, el tiempo de respuesta fue también cercano a los 3 minutos.

El funcionario agradeció la cultura vial de los automovilistas, quienes al observar pasar las unidades de emergencia detuvieron su marcha para facilitar la circulación de los cuerpos de rescate.

Recalcó además la importancia de estos ejercicios de prevención para estar preparados ante una contingencia real y argumentó que, durante todo el año, continuarán los simulacros en distintos planteles y edificios públicos del municipio para fomentar la prevención y la reacción inmediata de la población.