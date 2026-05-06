Brigada médica gratuita en Sabinas: Gustavo de la Fuente invita a la comunidad

SABINAS, COAH.- El pastor de la Iglesia Mensajeros de Jesucristo, Gustavo de la Fuente Reséndiz, informó que este próximo viernes 8 de mayo se llevará a cabo una brigada médica gratuita en la ciudad, la cual cumple 15 años realizándose de manera ininterrumpida.

La jornada contará con la participación de misioneros de Estados Unidos, entre doctores y enfermeras, quienes harán equipo con médicos de la comunidad para brindar atención a la población. Se precisó que todos los servicios otorgados serán gratuitos y también se entregarán medicamentos sin costo para los asistentes.

La brigada se desarrollará de 9:00 de la mañana a 7:00 de la tarde en el salón de la sección 38, ubicado en la colonia Los Montes. Se recalcó que está dirigida a toda la ciudadanía e incluso a personas de la región que tengan necesidad de atención médica, sin importar su lugar de procedencia.

Entre los servicios que se ofrecerán se encuentran medicina general, pediatría, dentista, medicina interna, psicología, nutriólogo, oculista, chequeos de presión arterial, colesterol y diabetes. Además, se incluirán corte de cabello, módulo de gestión social, bolsa de trabajo, venta de canasta básica a muy bajo costo, asesoría jurídica y apoyo espiritual.

El pastor De la Fuente Reséndiz destacó que el equipo que participa acude con la intención de servir a la comunidad, por lo que extendió la invitación a aprovechar la brigada. "Ya durante 15 años lo han hecho y siguen viniendo a servir a la gente, los invitamos a aprovechar esta bendición que Dios tiene preparada para nuestra ciudad", expresó.