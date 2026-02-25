Reforma laboral de 40 horas genera incertidumbre en Monclova

La aprobación de la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales dejó dudas sobre su aplicación, particularmente en el tema del segundo día de descanso, el cual no se incluyó.

Mario Coria Rohell, presidente Coparmex en Monclova, señaló que el organismo a nivel nacional ha respaldado las medidas para mejorar las condiciones laborales, como fueron el incremento al salario mínimo y el acceso a mayores tiempos de descanso para los trabajadores.

Sin embargo, indicó que la reforma recientemente aprobada por la Cámara de Diputados dejó aspectos sin definir, por lo que la calificó como una aprobación parcial y espera que se definan los puntos para su implementación.

Señaló que uno de los puntos que requiere mayor claridad es el relacionado con el segundo día de descanso, que se había mencionado de manera inicial pero dentro la ley presentada únicamente se contempla uno. "Hasta ahorita no se aprobó un segundo día de descanso obligatorio y ahí es donde surge la pregunta de qué va a pasar".

Explicó que el esquema actual establece seis días de trabajo por uno de descanso, pero con la reducción de la jornada se genera incertidumbre sobre el manejo del día adicional y el tema de las horas.

Ante ello, consideró necesario que el tema sea precisado por el Congreso, particularmente por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, para evitar confusiones en su aplicación.

En cuanto al impacto en las empresas, el dirigente de Coparmex indicó que la reducción de horas laborales representa un reto en términos de productividad, lo que podría afectar la rentabilidad si no se reorganizan los procesos productivos, en donde los más afectados son las micro y pequeñas empresas.

"Una tienda grande o un centro comercial lo resentirá menos porque tiene más personal; pero una tienda que tiene uno o dos trabajadores tendrá que acomodar turnos para mantener abierto el negocio", indicó.

Coria Rohell agregó que, si la reducción de horas laborales no se compensa con mayor productividad, algunos negocios podrían enfrentar menores ventas e incluso dificultades para mantenerse en operación.