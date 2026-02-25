Jaime Díaz Colunga se registra como precandidato a diputado en Monclova

El ex regidor independiente y ex funcionario municipal Jaime Díaz Colunga formalizó su registro inicial como precandidato a diputado local por el Distrito 05 con cabecera en Monclova, bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.

A través de un mensaje dirigido a simpatizantes y ciudadanos, Díaz Colunga señaló que este paso representa el inicio de un proyecto político que busca sumar a la ciudadanía y fortalecer el trabajo en favor de las familias de la región.

"Hoy primero que nada quiero comenzar dando gracias a Dios por siempre llevarme tomado de su mano, a mi familia que no me deja nunca y a los amigos que han estado firmes, creyendo y apoyando siempre", expresó.

El aspirante indicó que su decisión de participar en el proceso interno del partido responde al objetivo de impulsar un cambio en la representación del Distrito 05, destacando la apertura del instituto político que lo respalda.

"Ayer dimos un paso muy importante; hemos decidido registrarnos como precandidato a diputado por el Distrito 5 por el partido Movimiento Ciudadano, un partido abierto, congruente, que realmente busca un cambio verdadero".

Díaz Colunga destacó que su proyecto no es personal, sino que busca integrar a distintos sectores de la sociedad, colocando como prioridad el bienestar de las familias.