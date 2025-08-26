Crisis económica en Monclova afecta regreso a clases

El regreso a clases en la Región Centro se ha visto marcado por una baja en la actividad comercial, especialmente en las papelerías, donde este año el movimiento ha sido menor en comparación con ciclos escolares anteriores.

Comerciantes del ramo señalaron que en otros años los padres de familia llegaban con listas completas de útiles, mientras que ahora se observan compras más limitadas y ajustadas a lo estrictamente necesario.

La situación, explican, se relaciona directamente con el desempleo que atraviesa Monclova tras la crisis de Altos Hornos de México y la inestabilidad laboral en diversas industrias de la región, lo que ha reducido el poder adquisitivo de miles de familias.

Antes, la papelería ubicada en la zona centro de la ciudad necesitaba contratar hasta seis personas adicionales para ayudar en la atención al cliente durante la temporada de regreso a clases. Este año, sin embargo, no se contrató a nadie debido a la menor afluencia de compradores.

"Antes había necesidad de surtir toda la lista, incluso de buscar en varias papelerías lo que faltaba; ahora los papás preguntan precios, comparan mucho y se llevan solo lo indispensable", compartió una encargada de papelería en el centro de la ciudad.

La falta de empleo formal ha golpeado no solo a los padres de familia, sino también a los negocios locales que tradicionalmente se beneficiaban con el arranque del ciclo escolar.

De acuerdo con los comerciantes, este 2025 ha sido uno de los regresos a clases más "flojos" de los últimos años en Monclova, reflejo de la crisis económica que enfrenta la región.