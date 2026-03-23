175 familias en Monclova obtendrán escrituras a bajo costo

Luego de permanecer por cerca de un siglo sin certeza jurídica, un total de 175 familias del Casco Viejo, en la colonia Estancias de Monclova, podrán finalmente obtener sus escrituras a bajo costo, informó Javier González.

El titular de CERTTURC explicó que este proceso será posible mediante un decreto especial solicitado al Congreso del Estado, el cual permite regularizar predios que no cuentan con antecedentes legales, como ocurre en esta zona que formaba parte de una antigua hacienda y que nunca fue integrada a programas como el PROCEDE.

Detalló que, como parte del procedimiento, se realiza un censo de las familias, levantamiento fotográfico, elaboración de planos y validaciones técnicas. Posteriormente, el Cabildo autoriza la solicitud para que el Congreso apruebe la desincorporación del terreno y su enajenación.

En este caso, el municipio donará los predios, lo que permitirá reducir significativamente los costos de escrituración. Cada familia podrá obtener su documento por 2 mil 700 pesos durante este año, mientras que los adultos mayores pagarán 2 mil 300 pesos.

El funcionario destacó que este esfuerzo se realiza en conjunto entre el municipio, CERTTURC y el programa Mejora Coahuila, con el objetivo de brindar certeza jurídica a las familias.

Se prevé que el proceso de escrituración concluya en el transcurso de este mismo año, poniendo fin a más de 100 años de rezago en la tenencia de la tierra en este sector de Monclova.