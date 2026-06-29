Carlos Villarreal entrega recarpeteo de calles en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión superior a 1.7 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó la obra de recarpeteo de la calle 9 e inició la rehabilitación de la calle 20, ambas en la colonia Ampliación Hipódromo, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova.

El edil informó que concluyeron los trabajos sobre la calle 9, en el tramo comprendido entre las calles 16 y 20, y dio el banderazo de arranque a la rehabilitación de la calle 20, entre las calles 9 y 11, con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial y mejorar la movilidad de las familias del sector.

Carlos Villarreal Pérez destacó que estas acciones se realizan en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para elevar la calidad de vida de los habitantes de Monclova mediante obras que impulsen el desarrollo urbano.

El director de Obras Públicas, Juan de Dios Valenciana, informó que la rehabilitación de la calle 9 incluyó el fresado de mil 600 metros cuadrados de pavimento, la aplicación de mil 600 litros de emulsión asfáltica, la colocación de 80 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente y 260 metros lineales de pintura en cordones.

Respecto a la obra iniciada en la calle 20, detalló que abarcará una longitud de 211 metros, donde se realizarán mil 930 metros cuadrados de fresado de pavimento, la aplicación de mil 930 litros de emulsión asfáltica, la colocación de 104 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente y 260 metros lineales de pintura en cordones.

El funcionario explicó que estas obras forman parte de una estrategia para cerrar circuitos viales y fortalecer la interconectividad entre calles, colonias y sectores de la ciudad, atendiendo las necesidades planteadas por la ciudadanía.

"Buscamos cerrar circuitos viales. En cada colonia y en cada punto donde intervenimos queremos fortalecer la interconectividad entre calles, vecinos y colonias para seguir construyendo el Monclova que todos merecemos", expresó.