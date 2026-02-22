Carlos Villarreal anuncia inversión de 20 millones en Monclova: rehabilitarán drenaje

El Ayuntamiento de Monclova anunció una inversión superior a los 20 millones de pesos, en coordinación con SIMAS, para rehabilitar las líneas de agua potable y drenaje en la colonia Colinas de Santiago, uno de los sectores que enfrenta problemas históricos en su infraestructura.

Luego de la entrega de viviendas por parte del Gobierno Federal en este sector, el alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que se aplicará una importante inversión en el sector para atender uno de los principales problemas que afecta el sector.

Recordó que las fallas en la red hidráulica y sanitaria en este y otros sectores se originaron por trabajos deficientes realizados por empresas fraccionadoras que desarrollaron el sector y posteriormente se fueron, dejando tuberías colapsadas y múltiples afectaciones para los habitantes.

"Ustedes saben las problemáticas en diferentes lugares y eso es algo que nosotros le hemos pedido también al gobernador y al delegado de Infonavit, a quien le agradezco mucho su acompañamiento diario, de estar trabajando en equipo y cuidar el tema técnico de cada uno de los proyectos".

Externó que fraccionamientos como Colinas de Santiago, Misiones y Campanario fueron desarrollados por empresas externas que, tras vender las viviendas, se fueron dejando un problema estructural que ha afectado por años a los residentes.

Señaló que ya se trabaja con SIMAS en parte de la colonia con trabajos de rehabilitación y mantenimiento de las redes hidráulicas y sanitarias y en los próximos días anunciarán una inversión de más de 20 millones de pesos.

Este proyecto se llevará a cabo en coordinación con SIMAS, con el objetivo de cubrir el tema de recarpeteo, conforme SIMAS vaya abriendo y sustituyendo obras de agua y drenaje.