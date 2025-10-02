Designación de Alejandro Reyes como nuevo agente del Ministerio Público en Coahuila

Monclova, Coah. — La Fiscalía General del Estado de Coahuila designó a Alejandro Reyes como nuevo agente del Ministerio Público de la Unidad de Homicidios en la Región Centro, en sustitución de Abdel Garza Lozano, quien presentó su renuncia voluntaria el pasado 30 de septiembre.

Reyes asumió formalmente la responsabilidad de la unidad esta semana, con el compromiso de dar continuidad a las carpetas de investigación en curso y atender los casos de alto impacto en la zona.

Con este relevo, la Fiscalía busca garantizar la continuidad en el trabajo ministerial y reforzar la atención en una de las áreas más sensibles de procuración de justicia en la región.