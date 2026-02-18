Carlos Villarreal entrega remodelación en Los Álamos, Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la entrega de la primera etapa de la remodelación del área verde de la colonia Los Álamos, obra dignificada para beneficio de las familias del sector y parte de las acciones del Plan de Inversión Prendamos Monclova. Durante su mensaje, el edil destacó que los trabajos se realizan en coordinación con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias de Monclova.

"En equipo con el Gobernador seguiremos mejorando la calidad de vida de las familias de Monclova en cada uno de los sectores de nuestra ciudad, mediante el Plan de Inversión Municipal y las obras sociales estatales que se impulsan a través de la estrategia social Mejora Coahuila", expresó. Por su parte, el director de Obras Públicas, Juan de Dios Valenciana, detalló que la obra corresponde a la primera etapa de intervención del espacio público e incluyó la instalación de 435 metros de arcilla en área de árboles, 465 metros cuadrados de banqueta estampada en color rojo y 763 metros lineales de recubrimiento de pintura amarilla. Además, se construyeron cuatro rampas de concreto, se colocaron 18 bancas metálicas, 64 metros cuadrados de malla sombra, 14 árboles encino y se instalaron 20 luminarias, dos arbotantes y dos reflectores. También se aplicaron 623 metros cuadrados de pintura de alta resistencia en la cancha deportiva. El funcionario destacó que estos trabajos reflejan la coordinación entre autoridades y ciudadanía, así como la sinergia entre el gobierno municipal y estatal, cumpliendo con un compromiso adquirido por el alcalde durante campaña.

Villarreal Pérez informó que se impulsará de manera equitativa la obra pública en todos los sectores mediante el Plan de Inversión "Prendamos Monclova", con el que se estima alcanzar los 700 millones de pesos en inversión, sumando recursos estatales, federales y municipales. A nombre de los vecinos, Sonia Guadalupe Alemán Martínez agradeció la realización de la obra y señaló que tiene 16 años viviendo en la colonia Los Álamos, por lo que este espacio era una petición constante de los habitantes. "Durante años hicimos peticiones y nunca se nos escuchó. Cuando vi que vinieron a prometer y arrancar la obra pensé que sería como las veces anteriores, que no se haría nada; ahora estoy orgullosa y sorprendida porque esta plaza es muy importante para nuestros hijos y nuestras familias, nos brinda seguridad y tranquilidad", expresó.