Reportan desaparición de joven padre de familia

Amigos, yo no soy mucho de hacer este tipo de publicaciones, pero estoy desesperada, mi pareja salió a trabajar a eso de las 3:30 pm de la tarde del día 21 de Enero, y no ha regresado a casa

él siempre me avisa en caso de presentarse algún problema o que vaya a tardarse un poco, su teléfono lo trae apagado y él nunca apaga su teléfono o si pasa eso, pide uno prestado para marcarme, pero ya son 14 horas que no se nada de él y la verdad me aterra que le haya pasado algo, nuestro hijo lo extraña mucho, tenemos un bebé recién nacido y está muy acostumbrado a él, ha estado llorando mucho, pues siempre se duerme acurrucado con su papá,

traía la chamarra que trae en la primera foto, es color café, la misma cachucha negra, traía un pants azul marino y unas botas o zapatos tácticos, si alguien lo vio o tiene información por favor díganme.