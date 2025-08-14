Madre Lactante Evita Prisión Preventiva gracias a su Bebé

Un bebé de apenas un mes de nacido evitó que su madre, Ernestina N., pisara la cárcel, luego de que la juez que lleva la causa penal 744/2025 le concediera el beneficio de resguardo domiciliario en lugar de prisión preventiva.

Ernestina es acusada de robo en cuantía menor calificado por haberse cometido en vivienda o cuarto destinado a habitación. Ya que ingresó y sustrajo una motocicleta en la que se dio a la huida.

Durante la audiencia de continuación, la imputada cambió de defensora de oficio a abogado particular y nuevamente se negó a declarar. La juez decidió vincularla a proceso tras revelarse que, junto con otra persona, fue sorprendida robando una motocicleta, misma que posteriormente fue entregada a su propietario.

El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva justificada; sin embargo, el abogado de la víctima, César García Diosado, expuso que la acusada es madre lactante y presentó documentos que acreditan que el pasado 11 de julio nació su hijo. Ante ello, pidió que se sustituyera la medida cautelar por el resguardo domiciliario.

La juez aceptó, imponiendo la condición de que Ernestina no podrá salir de su vivienda en la colonia Borja, ni siquiera para conversar en la banqueta. En caso de necesitar salir, deberá solicitar un permiso especial al juez.

La próxima audiencia se realizará el martes 19 de agosto, donde se buscará una salida alterna con la presencia de la víctima.